«Расслабляться нельзя»: Радий Хабиров рассказал об изменениях в организации школьного питания

В регионе функционирует Управление социального питания подведомственное Минторгу. Оно проводит проверки в школах, детсадах и больницах. Если поступает жалоба, то назначается внеплановая проверка. Испытательный центр продолжает следить за качеством, проводя исследования сырья и готовых блюд. Например, в первом квартале 2024 года в центре изучили 1087 образцов. Радий Хабиров добавил, что жалоб стало в разы меньше, а нарушения — единичные случаи.
«Расслабляться нельзя — вопрос важнейший. Знаю, что жалобы есть. Где-то они связаны с недоработкой конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. Где-то мы не попадаем во вкусы ребенка, тут все индивидуально. Важно то, что все это единичные, а не системные случаи», — заключил Хабиров.