«Расслабляться нельзя»: Радий Хабиров рассказал об изменениях в организации школьного питания

«Расслабляться нельзя — вопрос важнейший. Знаю, что жалобы есть. Где-то они связаны с недоработкой конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. Где-то мы не попадаем во вкусы ребенка, тут все индивидуально. Важно то, что все это единичные, а не системные случаи», — заключил Хабиров.