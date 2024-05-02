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«Расслабляться нельзя»: Радий Хабиров рассказал об изменениях в организации школьного питания

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как изменилась организация школьного питания в регионе. Он отметил, что опыт республики неоднократно признавали лучшим в стране. В Башкирии удалось по-настоящему переформатировать работу.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В регионе функционирует Управление социального питания подведомственное Минторгу. Оно проводит проверки в школах, детсадах и больницах. Если поступает жалоба, то назначается внеплановая проверка. Испытательный центр продолжает следить за качеством, проводя исследования сырья и готовых блюд. Например, в первом квартале 2024 года в центре изучили 1087 образцов. Радий Хабиров добавил, что жалоб стало в разы меньше, а нарушения — единичные случаи.

«Расслабляться нельзя — вопрос важнейший. Знаю, что жалобы есть. Где-то они связаны с недоработкой конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. Где-то мы не попадаем во вкусы ребенка, тут все индивидуально. Важно то, что все это единичные, а не системные случаи», — заключил Хабиров.

образование