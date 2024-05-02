АЭС в Казахстане: кто будет определять дату проведения референдума

«Строительство атомной станции — это долгосрочный проект. Прогнозы дефицита до 2035 года сохраняются, так как прогнозируется рост потребления, рост экономики, увеличение ВВП в два раза, а это большой объем производства. План есть — это строительство больших объемов генерации и возобновляемой, и газовой, в том числе и атомной электростанции. Поэтому этот вопрос с повестки не снят. Вопрос референдума будет определяться руководством страны по времени. Сейчас проводится работа совместно с госорганами по разъяснению вопроса безопасности».