Госдеп: Китай отказался вести переговоры с США по ядерному оружию

США и Китай проводили консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го США впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Филиппины в рамках учений были переброшены армейские системы Typhon. Ранее такие вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.