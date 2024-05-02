Госдеп: Китай отказался вести переговоры с США по ядерному оружию

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — сказал представитель Госдепа изданию Semafor.
Вашингтон предложил Пекину «разумные шаги» по борьбе против рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сферах. План включал улучшение коммуникаций между странами, а также создание системы оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе.
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на слова представителя Госдепа призвал страны с большими ядерными арсеналами значительно их сократить для дальнейших переговоров по контролю над ядерными вооружениями.
США и Китай проводили консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го США впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Филиппины в рамках учений были переброшены армейские системы Typhon. Ранее такие вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.