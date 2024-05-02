В Казахстане утвердили систему поощрений для учителей

Система поощрения состоит из следующих видов:
- «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы» (Благодарность Министерства просвещения Республики Казахстан);
- Почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту iсiнiң үздiгi» (Отличник образования дошкольного воспитания и образования);
- Почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi» (Отличник среднего образования);
- Почетный диплом «Арнайы білім беру ісінің үздігі» (Отличник специального образования);
- Почетный диплом «Қосымша білім беру ісінің үздігі» (Отличник дополнительного образования);
- Почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi» (Отличник технико-профессионального образования);
- Почетный диплом «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері» (Заслуженный работник Министерства просвещения Республики Казахстан);
- «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» (Почетная грамота Министерства просвещения Республики Казахстан).
Устанавливается следующая последовательность поощрений:
- «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы»;
- одно из следующих поощрений:
Указывается, что согласно последовательности видов поощрений, указанной выше, лица не представляются к следующему виду поощрения без наличия предыдущего вида поощрения (за исключением ряда случаев).
Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.
При этом на одно лицо вносится одно представление на поощрение.
Устанавливаются следующие обозначения праздников:
- День знаний — 1;
- День учителя — 2;
- День Республики — 3;
- юбилейная дата — 4;
- за заслуги — 5;
Повторное награждение одним и тем же поощрением не допускается.
При утере поощрений их дубликаты не выдаются.
В приказе также подробно расписано, по каким основаниям применяются указанные виды поощрений.
Приказ вводится в действие с 11 мая 2024 года.