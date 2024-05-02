В Казахстане утвердили систему поощрений для учителей

Указывается, что согласно последовательности видов поощрений, указанной выше, лица не представляются к следующему виду поощрения без наличия предыдущего вида поощрения (за исключением ряда случаев).

Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.

При этом на одно лицо вносится одно представление на поощрение.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника День Республики, профессионального праздника День учителя, праздничной даты День знаний, юбилейных дат и за заслуги в сфере образования.