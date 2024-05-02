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Две компании из Башкирии подверглись санкциям США

Госдеп и Минфин США внесли в санкционные списки компании «Нефтегазстрой» и «Сибкапитал», зарегистрированные в Башкирии. В обновленный пакет попали более 250 юридических и 29 физических лиц. В пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами Минфина США указано, что санкции направлены на «дальнейшее снижение способности России поддерживать свою военную машину», «ограничение доходов Кремля и доступа к военной технике».

Источник: AP 2023

«Нефтегазстрой» и «Сибкапитал» внесены в спикок с формулировкой «вторичный санкционный риск», означающей, что эти компании могут быть аффилированы с юрлицами, находящимися под ограничениями. В казначействе США считают, что предприятия поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкции в отношении «Нефтегазстроя» также введены для ограничения будущих доходов России от энергетики и срыва энергетических проектов. Составители перечня считают, что компания участвует в строительных проектах, связанных с природным газом. «Сибкапитал» оказался в санкционном списке вместе с принадлежащими ему структурами угольной группы «Сибантрацит».

ООО «Нефтегазстрой» зарегистрировано в 2002 году в Нефтекамске. Принадлежит Ильшату, Азату и Нурихану Дильмиевым. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Крупнейший заказчик — «Роснефть». В 2023 году предприятие заключило пять госконтрактов на 183,8 млн руб. В 2023 году выручка составила 11 млрд руб., прибыль — 57 млн руб.

ООО «Сибкапитал» (ранее — «Башкирский промышленный холдинг») основано в 2021 году в Благовещенске. Учредителями, по данным СПАРК-Интерфакс, являются Олег Поляков, Алексей Фоменко, Ваник Ванунц, Ольга Чаплыгина и Алла Зотова. Олег Полякову также принадлежат доли в инжиниринговом нефтегазовом холдинге «Петон», в том числе — НИПИ НГ «Петон». За 2023 год компания предоставила нулевую отчетность.

«Сибантрацит» является крупнейшим производителем и экспортером антрацитов в мире.

экономика
санкции
энергетика
нефть