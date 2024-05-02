Две компании из Башкирии подверглись санкциям США

«Нефтегазстрой» и «Сибкапитал» внесены в спикок с формулировкой «вторичный санкционный риск», означающей, что эти компании могут быть аффилированы с юрлицами, находящимися под ограничениями. В казначействе США считают, что предприятия поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкции в отношении «Нефтегазстроя» также введены для ограничения будущих доходов России от энергетики и срыва энергетических проектов. Составители перечня считают, что компания участвует в строительных проектах, связанных с природным газом. «Сибкапитал» оказался в санкционном списке вместе с принадлежащими ему структурами угольной группы «Сибантрацит».