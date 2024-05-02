Улучшить скорость интернета в Казахстане обещают к 2027 году

— Что касается мобильной связи, у нас есть доминант в лице группы компаний «Казахтелекома» и только один независимый оператор мобильной связи — это «Билайн». На текущий момент происходит продажа «Мобайл Телеком Сервис» частному инвестору и на рынке будет три оператора. Но в рамках текущего закона мы вводим регулирование мобильных виртуальных операторов. Наша идея в том, что появится целый ряд небольших операторов, которые имеют свое ядро, не имея при этом инфраструктуры. Но мы обязываем мобильных операторов предоставлять им свою инфраструктуру. Таким образом, сервисы виртуальных мобильных операторов могут и должны оказаться дешевле, чем сервисы текущих операторов. Естественно, они должны будут платить за аренду инфраструктуры, поэтому большой разницы не будет, но разница в качестве точно появится, на мой взгляд.