Токаев поручил Такиеву принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета

Как следует из текста, опубликованного на сайте Акорды, по итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов.
В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.
На встрече с министром финансов Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.
Вместе с тем глава государства был проинформирован о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. Как сообщил Мади Такиев, в результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге.
Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.
Касым-Жомарту Токаеву также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.
Кроме того, президенту рассказали о нововведениях в налоговом администрировании. По словам министра, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.
Главе государства также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами.
Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок. По его словам, проект нового Закона РК «О государственных закупках» предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.