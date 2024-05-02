Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области утвердили отставку трех судей

Вакансии откроются в Ленинском районном суде Воронежа и в Лискинском и Каширском районах области.

Источник: Комсомольская правда

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области утвердили отставку трех служителей Фемиды. Информация об этом появилась на сайте региональной ККС.

С 1 мая ушла со своей должности заместитель председателя Лискинского райсуда, также работавшая рядовым судьей Марина Спицына.

Со 2 мая покинул свой пост мировой судья судебного участка № 1 из Каширского района Александр Орлов.

С 31 мая уйдет в отставку судья Ленинского районного суда Алексей Горшенев, работавший в этом учреждении юстиции с 1995 года.

В то же время на заседании ККС рекомендовали Романа Лесных на должность председателя Павловского районного суда.