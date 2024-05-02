В Воронежской области утвердили отставку трех судей

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области утвердили отставку трех служителей Фемиды. Информация об этом появилась на сайте региональной ККС.
С 1 мая ушла со своей должности заместитель председателя Лискинского райсуда, также работавшая рядовым судьей Марина Спицына.
Со 2 мая покинул свой пост мировой судья судебного участка № 1 из Каширского района Александр Орлов.
С 31 мая уйдет в отставку судья Ленинского районного суда Алексей Горшенев, работавший в этом учреждении юстиции с 1995 года.
В то же время на заседании ККС рекомендовали Романа Лесных на должность председателя Павловского районного суда.