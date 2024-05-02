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Алиханов: «Я очень люблю свою работу»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз опроверг свой переезд в Москву — в этот раз его отъезд связывали с необходимостью формирования нового состава правительства после президентских выборов.

Источник: KaliningradToday

Алиханов сообщил, что избрался на второй срок (и если отбудет весь срок до конца, то станет первым губернатором, кому это удалось) и у него множество дел, которые он хотел бы завершить в Калининградской области.

«Я работаю. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что у нас много получается. Я избрался на второй губернаторский срок. У меня нет никаких планов переходить куда бы то ни было. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — заявил губернатор, которого политологи то и дело отправляли в различные федеральные министерства.

Алиханов избран на второй губернаторский срок в 2022 году.