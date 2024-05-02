Алиханов: «Я очень люблю свою работу»

«Я работаю. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что у нас много получается. Я избрался на второй губернаторский срок. У меня нет никаких планов переходить куда бы то ни было. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — заявил губернатор, которого политологи то и дело отправляли в различные федеральные министерства.