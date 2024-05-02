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Никитин внес изменения в структуру правительства Нижегородской области

Изменения в структуру правительства региона внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба главы региона.

Со 2 мая в блоке, который курирует замгубернатора Олег Беркович, вводится должность зампредседателя правительства — куратора профессиональных спортивных команд. Этот пост займет Максим Гафуров, который сейчас является генеральным менеджером ХК «Торпедо».

«Выделяем отдельного куратора профессиональных спортивных команд. Им нужны новые решения и иной уровень взаимодействия».

отметил Никитин

По его словам, у Максима большой опыт в управлении и спортивной аналитике. Он активно участвовал в формировании нынешнего состава «Торпедо», в частности, в привлечении Конюшкова и Атанасова.

При этом министерству спорта под руководством Дмитрия Кабайло поставлены глобальные задачи по развитию массового и детского спорта, спортивной подготовки, развитию инфраструктуры.