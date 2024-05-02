«Ситуация ухудшается не так быстро»: Алиханов — о ж/д транзите в Калининградскую область

«С учётом того что в 2023 г. объём квот был снижен на 26%, в 2024 г. — на 20%, сейчас у нас по железной дороге идёт около 2 млн т в год. Здесь меня беспокоит сам механизм. Он не настроен на сохранение железнодорожного транзита, учитывая квоты Литвы. Это подразумевает, что они и дальше будут сокращать квоты. Я очень надеюсь, что с этим что-то сделают и механизм пересмотрят», — сказал Алиханов.