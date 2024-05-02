«Ситуация ухудшается не так быстро»: Алиханов — о ж/д транзите в Калининградскую область

Медленная работа таможни на границе Калининградской области с Литвой «ничем не объясняется, кроме желания насолить соседу» со стороны Вильнюса. Такое заявление сделал губернатор Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».
«В нормальные дни сейчас бывает 100 машин, в хорошие — 150 машин. А проектная мощность для пропуска — 300 машин. Там всё оборудовано досмотровыми комплексами. Никакой сложности работать в режиме 150−200 машин в день нет. Но есть исключительно указание литовского руководства пограничникам и таможенникам на этом пункте пропуска работать в таком низком режиме. Не итальянская забастовка, но что-то похожее. Ситуация с их стороны совершенно никак не регулируется и ничем не объясняется, кроме желания насолить соседу со стороны литовских руководителей».
Ситуация с доставкой грузов по железной дороге, по словам губернатора, остаётся относительно стабильной и «ухудшается не так быстро, как с автомобильным транзитом». Он напомнил, что литовская система квот сформулирована так, что количество грузов, которые можно перевести по железной дороге в Калининградскую область, рассчитывается из средней за последние три года, что приводит к постоянному уменьшению.
«С учётом того что в 2023 г. объём квот был снижен на 26%, в 2024 г. — на 20%, сейчас у нас по железной дороге идёт около 2 млн т в год. Здесь меня беспокоит сам механизм. Он не настроен на сохранение железнодорожного транзита, учитывая квоты Литвы. Это подразумевает, что они и дальше будут сокращать квоты. Я очень надеюсь, что с этим что-то сделают и механизм пересмотрят», — сказал Алиханов.
Он отметил, что правительство Калининградской области регулярно напоминает российским дипломатам, что этот вопрос необходимо урегулировать, но «пока никаких изменений здесь нет». У местных властей контакты с «соседями» происходят только «на уровне рабочих пограничных и таможенных смен», то есть непосредственно на границе.