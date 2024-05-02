В Калининграде предложили ввести «карту русского»: кому и зачем она нужна

Такая карта может действовать по аналогии с «Картой поляка», которая есть у некоторых жителей Калининградской области. Она дает людям возможность работать и учиться в Польше. Однако, считает Алиханов, русским сейчас не помогают вернуться в Россию. Издание «Ведомости» уточняет, что карта даст возможность въезжать в РФ без визы и получать в России образование.