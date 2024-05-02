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В Калининграде предложили ввести «карту русского»: кому и зачем она нужна

КАЛИНИНГРАД, 2 мая, ФедералПресс. В России хотят ввести «Карту русского», которая позволит россиянам, находящимся за границей, и их детям вернуться в страну. О данной инициативе рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне».

уточнил Алиханов

Такая карта может действовать по аналогии с «Картой поляка», которая есть у некоторых жителей Калининградской области. Она дает людям возможность работать и учиться в Польше. Однако, считает Алиханов, русским сейчас не помогают вернуться в Россию. Издание «Ведомости» уточняет, что карта даст возможность въезжать в РФ без визы и получать в России образование.

«Карта русского» поможет решить проблему с дефицитом трудовых кадров, уверен губернатор. Стоит отметить, что Калининградская область ввела меры поддержки для репатриантов. Им помогают решить вопросы с медицинским освидетельствованием, сбором документов, устройством детей в школы и детские сады и так далее.

Напомним, что сенатор предложил отработать проект «карты русского» в Калининградской области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько планируют принять репатриантов в Калининградской области в 2024 году.