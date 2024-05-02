Президент рассказал, как в Узбекистане будут защищать права иностранных инвесторов

«Наша главная цель — сделать Узбекистан надежным и долгосрочным партнером для иностранных инвесторов», — заявил глава государства на пленарном заседании стартовавшего сегодня форума.
Президент высказал ряд конкретных предложений по усилению защиты прав инвесторов. В частности, в стране примут новую редакцию закона «Об инвестициях». Документ разработан в соответствии с процедурами и стандартами Всемирной торговой организации.
Также в Узбекистане скоро начнет работать Международный коммерческий суд при Международном центре цифровых технологий.
А в систему индустриальных зон в ближайшее время будут внедрены совершенно новые подходы. В частности, будет расширена практика активного привлечения к управлению промзонами частных операторов, в том числе высококвалифицированных иностранных компаний.
Будут отменены ограничения на срок действия специальных экономических зон. Срок аренды земли для иностранных инвесторов будет увеличен вдвое — с 25 до 49 лет. При этом существующие льготы и преференции, гарантированные законодательством, сохраняются в полной мере.
Отметим, что форум в Ташкенте будет проходить до 3 мая. Мероприятие, которое проводится по инициативе президента, стала ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации новых проектов в республике.