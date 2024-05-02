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Президент рассказал, как в Узбекистане будут защищать права иностранных инвесторов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В своем выступлении на третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан берет на себя ответственность за развитие рыночных отношений, надежную защиту прав инвесторов, дальнейшее улучшение инвестиционной и деловой среды, создание честной конкуренции, а также за обеспечение неприкосновенности частной собственности и независимости судебной системы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Наша главная цель — сделать Узбекистан надежным и долгосрочным партнером для иностранных инвесторов», — заявил глава государства на пленарном заседании стартовавшего сегодня форума.

Президент высказал ряд конкретных предложений по усилению защиты прав инвесторов. В частности, в стране примут новую редакцию закона «Об инвестициях». Документ разработан в соответствии с процедурами и стандартами Всемирной торговой организации.

Также в Узбекистане скоро начнет работать Международный коммерческий суд при Международном центре цифровых технологий.

А в систему индустриальных зон в ближайшее время будут внедрены совершенно новые подходы. В частности, будет расширена практика активного привлечения к управлению промзонами частных операторов, в том числе высококвалифицированных иностранных компаний.

Будут отменены ограничения на срок действия специальных экономических зон. Срок аренды земли для иностранных инвесторов будет увеличен вдвое — с 25 до 49 лет. При этом существующие льготы и преференции, гарантированные законодательством, сохраняются в полной мере.

Отметим, что форум в Ташкенте будет проходить до 3 мая. Мероприятие, которое проводится по инициативе президента, стала ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации новых проектов в республике.

В этом году для участия в нем прибыло почти 2,5 тысячи делегатов из 93 стран мира, в том числе руководители правительств, главы крупных компаний и представители влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.

Шавкат Мирзиеев
экономика