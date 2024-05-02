Интрига сохраняется: мэр Екатеринбурга подвел итог борьбы за федеральные миллионы

Еще за пару дней до завершения голосования ситуация для мэрии Екатеринбурга считалась критической. К предпоследнему дню властям не хватало несколько десятков тысяч голосов. Однако положение, судя по заявлению Орлова, удалось спасти. Сам мэр лично включался в кампанию: в конце марта разносил подчиненных, требуя оживиться, а в середине апреля обращался к горожанам с призывом «поднажать». После этого активность в Екатеринбурге действительно выросла, хоть и не без странностей.