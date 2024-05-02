Интрига сохраняется: мэр Екатеринбурга подвел итог борьбы за федеральные миллионы

«Официальные результаты будут понятны в самое ближайшее время, но уже сейчас все говорит о том, что Екатеринбург, объединив усилия, смог установить абсолютный рекорд. Еще никогда наш город не демонстрировал столь высокий интерес и вовлеченность жителей в вопросы благоустройства», — рассказал Орлов в своем telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что среди городов-миллионников только Москва и Санкт-Петербург набрали больше голосов, чем Екатеринбург. По официальным данным, в уральской столице проголосовали более 325 тыс. человек. Достаточно ли этого, чтобы считать план выполненным, пока неясно. Разные источники ранее утверждали, что задача Екатеринбурга — набрать от 315 до 380 тыс. голосов. Ожидается, что итоговый результат города будет объявлен уже после майских праздников. Многое будет зависеть от общего результата Свердловской области.
Еще за пару дней до завершения голосования ситуация для мэрии Екатеринбурга считалась критической. К предпоследнему дню властям не хватало несколько десятков тысяч голосов. Однако положение, судя по заявлению Орлова, удалось спасти. Сам мэр лично включался в кампанию: в конце марта разносил подчиненных, требуя оживиться, а в середине апреля обращался к горожанам с призывом «поднажать». После этого активность в Екатеринбурге действительно выросла, хоть и не без странностей.
Голосование за новые парки, аллеи и набережные — часть нацпроекта «Жилье и городская среда». Победившие в соревновании проекты получают из федерального бюджета средства на реализацию. В случае с Екатеринбургом речь может идти о 200−250 млн рублей. Лидером гонки в городе стал парк 50-летия ВЛКСМ. Активную медийную и лоббистскую поддержку ему оказывала мэрия, которая считает парк перспективным пространством.