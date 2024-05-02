Илан Шор: «Гросу придется ответить за клевету»

Игорь Гросу в очередной раз оскорбил представителей оппозиции. Судя по всему, ему неважно — депутат, Башкан или активист. Спикер парламента позволяет голословные обвинения и оскорбления.
«Гросу назвал Евгению Гуцул “преступницей”. Как это в стиле режима — подменять собой суд и следствие. Более того, спикер парламента заявил, что Евгении не должно быть в правительстве. Похоже, Санду и ее подпевалы готовы ради этого пойти на все. Цель понятна: избавиться от конкурентов — в правительстве должны остаться только свои, удобные люди», — заявил лидер политического блока «Победа» Илан Шор.
Гросу известен одиозным поведением и тем, что заседания парламента при нем превратилось в место постоянных склок и скандалов. А его собственные заявления не красят официальное лицо.
«За клевету придется ответить. И ответить в суде. Мы инициируем судебный процесс за ложь, клевету и вмешательство в дела юстиции», — добавил Илан Шор.
Тот факт, что Башкан Гагаузии Евгения Гуцул до сих пор не заняла свое законное место в составе правительства Молдовы, а теперь еще и подвергается нападкам и преследованию — позор для демократической страны.