Илан Шор: «Гросу придется ответить за клевету»

«Гросу назвал Евгению Гуцул “преступницей”. Как это в стиле режима — подменять собой суд и следствие. Более того, спикер парламента заявил, что Евгении не должно быть в правительстве. Похоже, Санду и ее подпевалы готовы ради этого пойти на все. Цель понятна: избавиться от конкурентов — в правительстве должны остаться только свои, удобные люди», — заявил лидер политического блока «Победа» Илан Шор.