В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России

«Мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция», — заявил Песков. «О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», — добавил он, передает корреспондент РБК.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что цель конференции в Швейцарии — создание коалиции стран с общими принципами и подходами, и лишь после ее проведения возможны «коммуникации с Россией».
Песков добавил, что российская позиция о возможности мирных переговоров по Украине хорошо известна. «Она последовательна, она абсолютно прозрачна и она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом», — напомнил пресс-секретарь.
Владимир Путин говорил о предпочтительности дипломатического решения ситуации. Но «когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», заявлял ранее Песков.
Власти России и Украины заявляют о желании решить конфликт дипломатией, однако и Москва, и Киев выдвигаемые другой стороной условия называют неприемлемыми. Киев требует возвращения границ 1991 года, документальной фиксации завершенности конфликта и вывода российских войск. Москва же отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывали бы ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.