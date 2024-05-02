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В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России

Кремль не считает серьезной встречу с обсуждением мирного выхода из украинского вопроса без России, такое мероприятие не может быть результативным. Конференция по Украине, запланированная в июне в швейцарском Бюргенштоке, не будет иметь смысла без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказанную главой МИД Украины возможностью «коммуникации с Россией» после конференции. Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15—16 июня в Бюргенштоке.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция», — заявил Песков. «О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», — добавил он, передает корреспондент РБК.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что цель конференции в Швейцарии — создание коалиции стран с общими принципами и подходами, и лишь после ее проведения возможны «коммуникации с Россией».

Песков добавил, что российская позиция о возможности мирных переговоров по Украине хорошо известна. «Она последовательна, она абсолютно прозрачна и она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом», — напомнил пресс-секретарь.

Владимир Путин говорил о предпочтительности дипломатического решения ситуации. Но «когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», заявлял ранее Песков.

Власти России и Украины заявляют о желании решить конфликт дипломатией, однако и Москва, и Киев выдвигаемые другой стороной условия называют неприемлемыми. Киев требует возвращения границ 1991 года, документальной фиксации завершенности конфликта и вывода российских войск. Москва же отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывали бы ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

переговоры
дипломатия
Песков Дмитрий