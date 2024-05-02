В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России

Кремль не считает серьезной встречу с обсуждением мирного выхода из украинского вопроса без России, такое мероприятие не может быть результативным. Конференция по Украине, запланированная в июне в швейцарском Бюргенштоке, не будет иметь смысла без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказанную главой МИД Украины возможностью «коммуникации с Россией» после конференции. Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15—16 июня в Бюргенштоке.