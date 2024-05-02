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Стало известно, какие законы вступили в силу в Волгоградской области с 1 мая

О новых законах в разных сферах жизни россиян рассказали на официальном портале Госдумы РФ.

Источник: Волгоградская правда

Теперь волгоградцы с 1 мая смогут отправлять переводы на свои счета в других банках до 30 млн рублей без комиссии. Поправки нацелены на защиту прав граждан.

Второе нововведение — более прозрачной станет процедура целевого обучения, заявки будут носить открытый характер. Каждый поступающий сможет найти данные о мерах поддержки во время обучения и сведения о будущем работодателе.

В это же время изменятся акцизы на алкоголь, российское шампанское, плодовую алкогольную продукцию. Выплата на вино составит 108 рублей за литр.

Помимо этого, с 3 мая наймодатели соцжилья не смогут привлекать коллекторов для сбора задолженностей, а с 15 мая волгоградцам станет проще искать пропавших родственников. Близкие таких граждан будут подлежать обязательной государственной геномной регистрации.

закон