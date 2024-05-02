Губернатор Махонин обозначил направления развития Прикамья до 2035 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил направления развития региона до 2035 года.
Об этом глава Прикамья сообщил в своём телеграм-канале. Направления зафиксированы в документе о стратегии социально-экономического развития края. Предыдущий план развития был разработан в 2011 году. Новые направления были сформулированы после проведения научно-исследовательской работы.
«Их шесть: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал и пространственное развитие», — сообщил глава региона.
Как отметил в публикации Дмитрий Махонин, через эти сферы планируется раскрыть потенциал Пермского края и повысить качество жизни. С помощью новой стратегии в правительстве Прикамья планируют увеличить доходы жителей края, туристический поток, занятость и вводимый объём жилья.