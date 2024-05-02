Мэр Максим Кудрявцев рассказал о комплексной уборке Новосибирска к 9 Мая

Используются различные технологии. Литым асфальтом приводили в порядок проезжую часть на улицах: Жуковского, Покатной, 126, Пролетарской, 56, Выборной, Мичурина, Кирова, Автогенной, Бориса Богаткова и на Ключ-Камышенском плато. Также для устранения дефектов применялся рециклер на улицах: Учительской, Лесосечной, Красина, Арбузова, на проспектах Дзержинского и Строителей, Каменском шоссе, Садовом проезде и Бердском шоссе. В центральной части города на улицах: Крылова, Орджоникидзе, Мичурина, Дмитрия Донского, Фрунзе, Семьи Шамшиных, Даргомыжского, Кирова, на Красном проспекте, 159, и Ядринцевском конном спуске, а также на Пролетарской, Выборной, Бориса Богаткова и Никитина велись работы холодным асфальтом. Горячий асфальт применялся на улицах: Чукотской, Пермской, Троллейной, Котовского, Громова, Твардовского, Тюленина, Богдана Хмельницкого, 65, Доватора, Кошурникова, Тайгинской, Приморской, Бардина, Рассветной, Курчатова, Ленина, на проспектах Димитрова и Комсомольском, территории 5−6-го микрорайонов, Университетском проспекте. А установкой «Бецема» велись работы на улицах: Кирова, Доватора, Красина, Титова, Аникина, Оловозаводской, Обогатительной, Сержанта Коротаева, Рассветной, Курчатова, Челюскинцев, Первомайской, Абаканской, Молодости, Новоморской, Приморской, Ветлужской, Софийской, Шлюзовой, Кошурникова, Котовского, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев, Аксенова, Ползунова, на Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского, Каменском шоссе, разъезде Иня и Бердском шоссе.