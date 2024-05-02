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Третье заседание Стратегического диалога Молдова — Великобритания прошло в Лондоне

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы, вице-премьер Махаил Попшой принял участие в третьем заседании Стратегического диалога Республика Молдова — Великобритания, которое прошло в Лондоне.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Организатором мероприятия выступала британский министр по делам Европы Нусрат Гани, в заседании также участвовали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр вооруженных сил Лео Дочерти, сообщает пресс-служба МИД.

В делегацию от Молдовы под руководством государственного секретаря Министерства иностранных дел Каролины Перебинос вошли вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой и государственный секретарь Министерства обороны Валериу Мижа.

Формат диалог установлен в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанного в конце 2020 года.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр тем двустороннего сотрудничества, в частности проблемы Молдовы в борьбе с уязвимостью в сфере кибербезопасности, а также расширение диалога в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, обмен информацией для борьбы с крупной и организованной преступностью и поддержка оборонной реформы.

Великобритания в ходе заседания заявила о своей поддержке усилий Республики Молдова по вступлению в Европейский союз.

Принимая во внимание тот факт, что срок действия временного.

Стороны также активно обсудили будущее режима либерализации тарифов в рамках Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Молдовой, который истекает 31 июля 2024 года.

Кроме того, в рамках расширения и укрепления двусторонней правовой базы, стороны подтвердили готовность активизировать дискуссии, направленные на заключение соглашения о конвертации водительских удостоверений.