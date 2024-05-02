Третье заседание Стратегического диалога Молдова — Великобритания прошло в Лондоне

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр тем двустороннего сотрудничества, в частности проблемы Молдовы в борьбе с уязвимостью в сфере кибербезопасности, а также расширение диалога в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, обмен информацией для борьбы с крупной и организованной преступностью и поддержка оборонной реформы.