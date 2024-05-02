Третье заседание Стратегического диалога Молдова — Великобритания прошло в Лондоне

Организатором мероприятия выступала британский министр по делам Европы Нусрат Гани, в заседании также участвовали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр вооруженных сил Лео Дочерти, сообщает пресс-служба МИД.
В делегацию от Молдовы под руководством государственного секретаря Министерства иностранных дел Каролины Перебинос вошли вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой и государственный секретарь Министерства обороны Валериу Мижа.
Формат диалог установлен в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанного в конце 2020 года.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр тем двустороннего сотрудничества, в частности проблемы Молдовы в борьбе с уязвимостью в сфере кибербезопасности, а также расширение диалога в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, обмен информацией для борьбы с крупной и организованной преступностью и поддержка оборонной реформы.
Великобритания в ходе заседания заявила о своей поддержке усилий Республики Молдова по вступлению в Европейский союз.
Принимая во внимание тот факт, что срок действия временного.
Стороны также активно обсудили будущее режима либерализации тарифов в рамках Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Молдовой, который истекает 31 июля 2024 года.
Кроме того, в рамках расширения и укрепления двусторонней правовой базы, стороны подтвердили готовность активизировать дискуссии, направленные на заключение соглашения о конвертации водительских удостоверений.