Угроза Крымскому мосту и годовщина трагедии в Одессе. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 2 мая работает в Ново-Огареве, у него идут рутинные встречи и подготовка к мероприятиям следующей недели. Глава государства примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Вопросы международной и региональной безопасности будут затрагиваться во время предстоящего визита Путина в Китай: «Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться».
О годовщине трагедии в Одессе
Организаторы трагедии в Одессе, где 10 лет назад на Куликовом поле погибли 48 человек и еще сотни пострадали, должны быть наказаны, «у таких преступлений срока давности не бывает».
Заявления украинского политика Виктора Медведчука об организаторах сожжения людей в Одессе должны восприниматься максимально серьезно, так как «он был внутри этих событий, он все это видел изнутри».
«Мы считаем абсолютно недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, преступлением против человечности, и которые его исполняли, так и не понесли наказание».
О терроризме Киева
Украинские угрозы нанести удар по Крымскому мосту не являются новостью: «Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе».
Результатов работы российских следователей по признанию преступлений киевского режима геноцидом уже достаточно много, «но все равно предстоит достаточно напряженная деятельность в этой области».
«Насколько нам известно, работа продолжается, в нее вовлечено большое количество профессионалов. Дальше, уже основываясь на результатах этой работы, нам предстоит инициировать следующие шаги».
О конференции по Украине в Швейцарии
«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно».
Позиция России относительно мирных переговоров хорошо известна: «Она последовательна, она абсолютно прозрачна, она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом».
О санкциях
«США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны [юрлица из которых подпадают под санкции], страдают компании. Но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами, страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность».
Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с другими странами и при этом «минимизировать риски от таких недружественных, а точнее, враждебных проявлений».
О химоружии
Обвинения в применении Россией химоружия против ВСУ голословны: «Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены».
«Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области».
О заявлении Байдена
Заявление президента США Джо Байдена, включившего Россию в число «ксенофобских стран» вместе с Китаем и Японией, противоречит реальности: «Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна».
Об Олимпиаде в Париже
Отказ волонтерам с российским гражданством на работу во время Олимпиады в Париже является дискриминацией.
«Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей — они живут в других странах, но они приедут во Францию».
«В данном случае организаторы, чуть-чуть скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее».