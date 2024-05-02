Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

Слова Макрона раскритиковали как в России, так и в западных странах. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов отправлять свои войска Киеву. Газета Politico писала, что Франция создает коалицию стран, готовых к потенциональной отправке военного контингента на Украину. По ее данным, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на территории страны не нужны иностранные войска.