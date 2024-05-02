Токаев обозначил ряд задач для развития МФЦА

Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В частности, он отметил важную роль МФЦА в привлечении зеленого фондирования для региона и развитии Среднего коридора. Более 60% зеленых облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра зеленых финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.