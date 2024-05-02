В Кургане второй раз за неделю сменился врио главы города

Председатель гордумы Игорь Прозоров также проинформировал депутатов, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы города признан несостоявшимся, потому что два кандидата отказались участвовать в нем. «В частности, заявления об отказе поданы Анастасией Аргышевой и Дмитрием Жуковским. Решение конкурсной комиссии поступило в гордуму сегодня», — говорится в сообщении собрания депутатов.
Анастасия Аргышева исполняла обязанности главы Кургана с января, когда в отставку ушла Елена Ситникова. Сообщалось, что она покидает пост по состоянию здоровья. В конце декабря ее задержали правоохранительные органы и предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. СМИ сообщали, что речь идет о массовых пожарах в Курганской области в мае 2023 года и их последствиях. Елене Ситниковой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
На прошлой неделе на совещании по ликвидации последствий паводков в российских регионах, в котором участвовала Анастасия Аргышева, президент Владимир Путин спросил ее: «Анастасия Николаевна, а где глава Кургана?» Губернатор Вадим Шумков ответил главе государства, что градоначальница ушла в отставку, и Аргышева исполняет обязанности руководителя муниципалитета. «Надо тогда проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать», — сказал Владимир Путин.