В Кургане второй раз за неделю сменился врио главы города

Анастасия Аргышева исполняла обязанности главы Кургана с января, когда в отставку ушла Елена Ситникова. Сообщалось, что она покидает пост по состоянию здоровья. В конце декабря ее задержали правоохранительные органы и предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. СМИ сообщали, что речь идет о массовых пожарах в Курганской области в мае 2023 года и их последствиях. Елене Ситниковой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.