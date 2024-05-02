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Махонин: парад Победы 9 мая в Перми пройдёт в традиционном формате

В День Победы в краевой столице пройдёт около 2000 мероприятий.

Парад Победы 9 мая в Перми пройдёт в традиционном формате, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании организационного комитета «Победа» 2 мая.

Он уточнил, что в шествии будет участвовать военная техника.

«Большая программа развернётся у площади перед Театром-Театром. Там же пройдёт праздничный концерт. Всего запланировано более 2000 мероприятий, в которых примет участие около 1 миллиона человек», — заявил Дмитрий Махонин.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате, уточнил Дмитрий Махонин.

На заседании оргкомитета представители регионального правительства обсуждают подробный план проведения 9 мая в Перми. Подробный план празднования Дня Победы в Перми сайт perm.aif.ru опубликует позже.