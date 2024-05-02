Владимир Шнипко возглавил новое омское ведомство

«Назначить Шнипко Владимира Юрьевича Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области 3 мая 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой государственной должности Омской области Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 2 мая 2024 года», — обозначено в нормативном акте.
Таким образом, Владимир Шнипко возглавит переименованное областное Минэнерго. При этом фактически он руководит структурой с августа 2022 года.
Напомним, в конце апреля 2024 года аналогичная процедура проведена в отношении Анастасии Терпуговой, которая возглавила министерство внутренней политики Омской области, которое ранее называлось министерством региональной политкии и массовых коммуникаций.