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Владимир Шнипко возглавил новое омское ведомство

В четверг, 2 мая 2024 года, обнародовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении Виталия Шнипко главой регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«Назначить Шнипко Владимира Юрьевича Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области 3 мая 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой государственной должности Омской области Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 2 мая 2024 года», — обозначено в нормативном акте.

Таким образом, Владимир Шнипко возглавит переименованное областное Минэнерго. При этом фактически он руководит структурой с августа 2022 года.

Напомним, в конце апреля 2024 года аналогичная процедура проведена в отношении Анастасии Терпуговой, которая возглавила министерство внутренней политики Омской области, которое ранее называлось министерством региональной политкии и массовых коммуникаций.