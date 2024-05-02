Владимир Шнипко возглавил новое омское ведомство

«Назначить Шнипко Владимира Юрьевича Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области 3 мая 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой государственной должности Омской области Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 2 мая 2024 года», — обозначено в нормативном акте.