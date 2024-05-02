МИД Венгрии: Столтенберг предложил собрать для Украины $100 млрд

«Во вторник государства—члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать $100 млрд, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени», — сказал Сийярто в эфире телеканала M1.
Глава МИД Венгрии добавил, что в ближайшие недели власти страны будут бороться за право оставаться в стороне от предложения генсека НАТО. Правительство страны, по его словам, считает своей задачей гарантировать безопасность граждан Венгрии и не намерено на каком-либо уровне участвовать в конфликте.
29 апреля Йенс Столтенерг с необъявленным визитом посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО пообещал предоставить Киеву больше военной помощи. Приоритетом Столтенберг назвал поставку ЗРК Patriot.