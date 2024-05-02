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МИД Венгрии: Столтенберг предложил собрать для Украины $100 млрд

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса собрать на военную помощь Украине 100 млрд за пять лет. Он добавил, что Будапешт не намерен участвовать в операциях Североатлантического альянса по транспортировке оружия и обучению солдат.

Источник: РИА "Новости"

«Во вторник государства—члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать $100 млрд, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени», — сказал Сийярто в эфире телеканала M1.

Глава МИД Венгрии добавил, что в ближайшие недели власти страны будут бороться за право оставаться в стороне от предложения генсека НАТО. Правительство страны, по его словам, считает своей задачей гарантировать безопасность граждан Венгрии и не намерено на каком-либо уровне участвовать в конфликте.

29 апреля Йенс Столтенерг с необъявленным визитом посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО пообещал предоставить Киеву больше военной помощи. Приоритетом Столтенберг назвал поставку ЗРК Patriot.

НАТО