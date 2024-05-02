МИД Венгрии: Столтенберг предложил собрать для Украины $100 млрд

«Во вторник государства—члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать $100 млрд, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени», — сказал Сийярто в эфире телеканала M1.