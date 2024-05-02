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Алиханов: «Одесса — русский город»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 2 мая, напомнил о трагедии 10-летней давности в Одессе, где в один день погибли 48 человек, находившихся на Куликовом поле.

Источник: Янтарный край

«Украинское общество издевалось над “жареными колорадами”, а потом предпочло всё забыть», — написал Алиханов в своём телеграм-канале.

По его словам, никакого расследования обстоятельств тех событий не последовало, а преступники — не понесли наказания. При этом губернатор сделал вывод: «У русских, которые волею судеб живут в других государствах, есть страна, которая их защитит».

Господин Алиханов заявил, что в России никто не запрещает говорить или учить родные языки, а все народы живут в согласии. В этой связи по мнению губернатора Калининградской области, страна не должна терпеть подобные запреты по отношению к русскоязычным и в других государствах.

«Одесса — русский город. История, вера и долг перед своими важнее, чем границы и “порядок, построенный на правилах”.

заключил Антон Алиханов