У петербургского спикера появился новый советник — политтехнолог, экс-вице-губернатор Псковской области

Александр Серавин в конце апреля уволился с поста вице-губернатора по внутренней политике в Псковской области. В этой роли он там курировал реформу муниципалитетов, утверждают местные СМИ. В Петербурге Серавин работал политтехнологом на нескольких кампаниях. Например, он был главным политтехнологом петербургского штаба по выборам Владимира Путина в 2018 году, в 2019-м — одним из основных политтехнологов в избирательной кампании Александра Беглова.