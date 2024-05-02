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Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк обсудили развитие хоккея в Казахстане и СНГ

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сообщила пресс-служба Акорды (с казахского Белая ставка, официальная резиденция главы государства — Sputnik).

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

На встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб “Барыс”, в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта».

говорится в сообщении.

В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.

Владислав Третьяк поблагодарил за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира «Qazaqstan Hockey Open 2024», проходящего в эти дни в Астане.

Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.