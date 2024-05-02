Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк обсудили развитие хоккея в Казахстане и СНГ

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб “Барыс”, в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта».