Подробности новых поправок в Закон о связи в Казахстане

В частности, в целях поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет закреплять обязательства операторам связи по предоставлению им льготных тарифов. Также операторам связи предоставлена возможность безвозмездного имущественного найма (аренды) опор воздушных линий электроперадач для проведения волоконно-оптических линий связи, находящихся в государственной собственности.