Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией

«Армии Молдовы и Румынии подпишут договор о военном сотрудничестве. Молдавских военных собрались использовать как охранников, а режим президента Майи Санду и рад: это ж путь в “светлое будущее” в ЕС… То есть, с 1 октября наши военные начнут нести службу в составе многонационального батальона ЕС. Сейчас в его задачи входит обеспечение порядка в Боснии и Герцеговине. Мы не то, что не граничим, между нами, сотни километров. Какой там может быть национальный интерес Молдовы? Или на что мы размениваем наших военных?», — написал Шор в своем Telegram-канале.