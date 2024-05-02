Погранполиция Молдовы усиливает охрану в аэропорту Кишинева

Так, с первого по 16 мая 2024 года доступ в здание аэропорта будет разрешен только пассажирам с билетами на рейсы и персоналу воздушной гавани.
«Решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров и улучшения возможностей управления повышенным потоком людей, летящих в Кишинев и из Кишинева в праздничные дни».
В ведомстве объяснили такое ужесточение мер в том числе увеличением количества ложных сообщений о минировании, а также случаями использования терминала аэропорта в политических целях «некоторыми криминальными группировками, которые затрудняют работу служб безопасности».