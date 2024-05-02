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Погранполиция Молдовы усиливает охрану в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Пограничная полиция Молдовы увеличила количество пограничников и специального контрольного оборудования, чтобы «справиться с пассажиропотоком и гарантировать безопасность путешественников».

Источник: Sputnik.md

Так, с первого по 16 мая 2024 года доступ в здание аэропорта будет разрешен только пассажирам с билетами на рейсы и персоналу воздушной гавани.

«Решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров и улучшения возможностей управления повышенным потоком людей, летящих в Кишинев и из Кишинева в праздничные дни».

заявили в Погранполиции.

В ведомстве объяснили такое ужесточение мер в том числе увеличением количества ложных сообщений о минировании, а также случаями использования терминала аэропорта в политических целях «некоторыми криминальными группировками, которые затрудняют работу служб безопасности».