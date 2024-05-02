Две улицы хотят переименовать в Конаеве

Как сообщили в акимате города, улицу Центральная в 19 и 20 микрорайонах могут переименовать в улицу Бердибека Сокпакбаева, а улицу Фрунзе в 18 микрорайоне в улицу Сагадата Нурмагамбетова. Этот вопрос также будет рассматриваться в областном маслихате.