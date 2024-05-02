На Украине призвали перейти к «наступательной украинизации» страны

«По словам уполномоченного, нужен переход от кроткой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — цитирует его офис языкового омбудсмена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При этом Креминь не уточнил, что он имел в виду.
На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. Согласно статистике, которую приводил Креминь, русский язык как отдельный предмет изучают лишь в трех школах Украины.
При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. Тот же языковой омбудсмен признавал, что на улицах городов — от Одессы до Харькова — повсеместно встречается русский язык, и призвал местные власти «положить этому конец».