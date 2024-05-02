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Нацармия Молдовы примет участие в очередных международных учениях

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. В Молдове с 9 по 16 мая пройдут масштабные учения Swift Response-2024 под руководством командования США в Европе и Африке.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Как заявили в руководстве Национальной армии Молдовы, целью учений станет развитие умений и возможностей, повышение уровня взаимодействия между военными стран-участниц, а также применение на практике современных индивидуальных и коллективных методов, методик и процедур военной подготовки.

В учениях примут участие более 400 военнослужащих из мотопехотной бригады «Молдова», батальона спецназа Нацармии Fulger и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В Минобороны уточнили, что в обучении будут задействованы технические подразделения Национальной армии, а также два военных самолета C-130 Hercules из авиапарка командования США в Европе и Африке.