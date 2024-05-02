«Чтобы такого безобразия больше не было»: глава Башкирии потребовал наказать ответственных за пробку на въезде в Уфу

— Эту пробку вы создали все вместе своими несогласованными действиями. Люди простояли в этой пробке минимум два часа. Когда я обо всем этом узнал, то сразу вмешался в ситуацию. Иначе пробка была бы до 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака, — заявил глава Башкирии.