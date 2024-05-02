«Чтобы такого безобразия больше не было»: глава Башкирии потребовал наказать ответственных за пробку на въезде в Уфу

Сегодня, 2 мая, глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в формате «Транспортный час» обсудил возникшую огромную пробку на трассе Р-240 «Уфа-Оренбург». Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.
Инцидент произошел вчера. На участке дороги из-за укладки нового асфальта в направлении столицы республики была открыта только одна полоса движения. В связи с завершением выходных количество транспорта увеличилось, из-за чего сложилась напряженная ситуация на перекрестке дорог Уфа-Инзер-Белорецк и Уфа-Оренбург, а также образовалась пробка от деревни Ракитовка до села Булгаково.
Начальник Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Денис Абрамов в своем докладе сообщил, что подрядчик, согласно графику производства работ, вчера должен был закончить укладывать асфальта до 12:00. Однако из-за неблагоприятной погоды и сильного дождя работы начали позже. Отклонение от графика, по словам главы организации, и привело к образованию пробки.
Теперь подрядная организация намерена работать строго по графику — днем с 11:00 до 17:00 и ночью с 20:00 до 07:00. 8 и 9 мая будут выходными, а 10 и 11 числа рабочие будут делать фрезеровку полотна по правой стороне.
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов отметил, что уже встречался с руководителями подрядной организации. Им был вынесен штраф за создание помехи движению.
Хабиров указал на неудовлетворительное взаимодействие Минтранса Башкирии, руководства Уфимского района и Центром управления республикой. Он поручил применить в их отношении дисциплинарные взыскания.
— Эту пробку вы создали все вместе своими несогласованными действиями. Люди простояли в этой пробке минимум два часа. Когда я обо всем этом узнал, то сразу вмешался в ситуацию. Иначе пробка была бы до 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака, — заявил глава Башкирии.
Руководитель региона попросил наказать всех ответственных за возникновение пробки и потребовал доклад о принятых мерах.