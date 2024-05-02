Когда в Астане появится новый шестой район

«Но предварительно мы должны подробнейшим образом с общественностью района обсудить границы, возможные названия и так далее. Сейчас конкретно не смогу сказать по названию. Это все в дальнейшем подлежит обсуждению с общественностью района “Алматы”. Но делиться будет пропорционально, количество жителей двух районов будет примерно одинаковое. В течение этого года мы планируем работу завершить».