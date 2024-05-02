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Когда в Астане появится новый шестой район

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда в столице появится новый шестой район, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам Касымбека, новый район может появиться уже в 2024 году.

«Но предварительно мы должны подробнейшим образом с общественностью района обсудить границы, возможные названия и так далее. Сейчас конкретно не смогу сказать по названию. Это все в дальнейшем подлежит обсуждению с общественностью района “Алматы”. Но делиться будет пропорционально, количество жителей двух районов будет примерно одинаковое. В течение этого года мы планируем работу завершить».

сообщил Женис Касымбек на встрече с жителями района Алматы.

По его словам, район Алматы активно растет, поэтому требуются дополнительные участковые, социальные работники, которые будут обслуживать новое население.