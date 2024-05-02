Глава МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям в РФ западным оружием

«У Украины есть это право, — заявил Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев. — Когда Россия бьет [по целям] внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя».
Он пообещал, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в размере ?3 млрд ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется. «Мы будем давать ?3 млрд каждый год так долго, пока это будет необходимо. Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставки военной техники», — сообщил Кэмерон. «Некоторая из этой [техники] на самом деле прибывает на Украину в тот момент, когда я нахожусь здесь», — добавил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов. Его комментарий стал ответом на статью газеты Financial Times, в которой говорится о том, что американская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России.