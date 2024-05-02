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Путин объявил благодарность вице-губернатору Челябинской области

Президент отметил достигнутые трудовые успехи Векшина и многолетнюю добросовестную работу.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области», — говорится в распоряжении президента РФ.

Также за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждена руководитель Снежинского физико-технического института (филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”») Оксана Линник.

Путин Владимир