Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области», — говорится в распоряжении президента РФ.
Также за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждена руководитель Снежинского физико-технического института (филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”») Оксана Линник.