Путин объявил благодарность вице-губернатору Челябинской области

Также за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждена руководитель Снежинского физико-технического института (филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”») Оксана Линник.