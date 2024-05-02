Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву

«Кто авторы этого вброса, будут разбираться силовые структуры. Возможно, специалисты ЦИПсО перед святым праздником Победы хотят дестабилизировать наши отношения с партнерами. Хочется сказать трясущимся от страха нашей приближающейся Победы укронацистам: надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю», — написал Слуцкий.
По данным руководителя российского проекта «Кибердружина» Народного фронта Владислава Танасийчука, большая часть экстремистcкой информации распространяется через страницы ЦИПсО — она направлена на разжигание русофобии на Украине и в Европе, дискредитацию вооруженных сил РФ, демонизацию России и раскачку ситуации внутри нашей страны.