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Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы подписанное самим Слуцким и содержащее призывы не допускать президентов Таджикистана и Узбекистана в Москву 9 мая.

Источник: © РИА Новости

В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме утверждается, что письмо является фейком.

«Кто авторы этого вброса, будут разбираться силовые структуры. Возможно, специалисты ЦИПсО перед святым праздником Победы хотят дестабилизировать наши отношения с партнерами. Хочется сказать трясущимся от страха нашей приближающейся Победы укронацистам: надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю», — написал Слуцкий.

По данным руководителя российского проекта «Кибердружина» Народного фронта Владислава Танасийчука, большая часть экстремистcкой информации распространяется через страницы ЦИПсО — она направлена на разжигание русофобии на Украине и в Европе, дискредитацию вооруженных сил РФ, демонизацию России и раскачку ситуации внутри нашей страны.