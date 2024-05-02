НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»

В альянсе также подчеркнули, что «поддерживают и проявляют солидарность» со странами-членами, которые начали расследования по предполагаемым фактам «вредоносной деятельности». «Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать наши действия. Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, применять и улучшать инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы отвечать на российские гибридные действия и ослаблять их», — говорится в заявлении НАТО.