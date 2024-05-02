НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», — говорится в распространенном в Брюсселе заявлении НАТО. В нем отмечается, что эти действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции».
В тексте также отмечается, что страны НАТО намерены обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». В заявлении подчеркивается, что подобные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения [оружием] Украины».
В альянсе также подчеркнули, что «поддерживают и проявляют солидарность» со странами-членами, которые начали расследования по предполагаемым фактам «вредоносной деятельности». «Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать наши действия. Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, применять и улучшать инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы отвечать на российские гибридные действия и ослаблять их», — говорится в заявлении НАТО.
Ранее в нескольких странах НАТО были начаты расследования, в рамках которых в отношении ряда граждан европейских стран были выдвинуты обвинения в шпионаже и других действиях в пользу иностранного государства.