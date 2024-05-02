Глава нацразведки США допустила возможность прорыва России на поле боя

«Все более агрессивная тактика (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, призвана убедить Украину в том, что продолжение боевых действий только увеличит ущерб Украине и не предложит реального пути к победе», — сказала госпожа Хайнс на слушании, трансляция которого велась на сайте сенатского комитета.
Директор нацразведки добавила, что российско-украинский конфликт вряд ли закончится в ближайшее время. Когда приблизительно может завершиться вооруженный конфликт, правительство США предсказать не может, заключила госпожа Хайнс.
В конце апреля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на поле боя. Он признал, что российская армия сумела достичь определенных тактических успехов.