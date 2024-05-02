Глава нацразведки США допустила возможность прорыва России на поле боя

«Все более агрессивная тактика (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, призвана убедить Украину в том, что продолжение боевых действий только увеличит ущерб Украине и не предложит реального пути к победе», — сказала госпожа Хайнс на слушании, трансляция которого велась на сайте сенатского комитета.