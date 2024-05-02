Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава нацразведки США допустила возможность прорыва России на поле боя

Директор Национальной разведки США Эврил Хайнс выступила на слушании комитета по вооруженным силам американского Сената. Она заявила, что Россия добивается постепенного прогресса на поле боя. По ее словам, у российской армии сейчас есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях фронта.

Источник: РИА "Новости"

«Все более агрессивная тактика (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, призвана убедить Украину в том, что продолжение боевых действий только увеличит ущерб Украине и не предложит реального пути к победе», — сказала госпожа Хайнс на слушании, трансляция которого велась на сайте сенатского комитета.

Директор нацразведки добавила, что российско-украинский конфликт вряд ли закончится в ближайшее время. Когда приблизительно может завершиться вооруженный конфликт, правительство США предсказать не может, заключила госпожа Хайнс.

В конце апреля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на поле боя. Он признал, что российская армия сумела достичь определенных тактических успехов.