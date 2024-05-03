В День Победы краевые власти готовятся отбивать атаку беспилотников

В Перми 2 мая прошло заключительное заседание оргкомитета «Победа», где краевые власти обсудили программу предстоящего празднования 9 мая Дня Победы. Особое внимание его участники уделили мерам обеспечения безопасности.
По информации министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, администрация Перми совместно с центром обеспечения воздушного движения согласуют меры по алгоритму действий при возможной атаке беспилотников.
В Пермском крае обеспечивать порядок будут 9 762 человека из группировки сил регионального и федерального уровней, 2087 единиц техники и шесть БПЛА.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил проведение Парада Победы 9 мая в Перми в традиционном формате. Глава региона на заседании оргкомитета «Победа» сообщил, что парад станет ключевым событием празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате.