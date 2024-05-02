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Макрон и Кисида условились укрепить военное сотрудничество

Стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом по итогам парижской встречи двух лидеров.

«На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией, — отмечается в сообщении. — Стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии».

дипломатия