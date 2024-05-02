Макрон и Кисида условились укрепить военное сотрудничество

«На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией, — отмечается в сообщении. — Стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии».