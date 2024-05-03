Прокурор Волгоградской области проверил колонию в Суровикино

В сопровождении представителей территориального УФСИН и общественной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах заключения Денис Костенко побывал в общежитиях для осужденных, производственных помещениях, столовой и дисциплинарном корпусе. Кроме того, проведен обход камер следственного изолятора, работающего на базе колонии.