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Прокурор Волгоградской области проверил колонию в Суровикино

Прокурор региона Денис Костенко проверил состояние законности в ФКУ ИК-19.

Источник: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

Как сообщили в региональной прокуратуре, исправительное учреждение строгого режима расположено в г. Суровикино и предназначено для впервые отбывающих наказание осужденных.

В сопровождении представителей территориального УФСИН и общественной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах заключения Денис Костенко побывал в общежитиях для осужденных, производственных помещениях, столовой и дисциплинарном корпусе. Кроме того, проведен обход камер следственного изолятора, работающего на базе колонии.

В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения, для их устранения приняты необходимые меры реагирования.

Итоги проверки прокурор региона обсудил с руководством территориального органа уголовно-исполнительной системы и учреждения.

Прокуратура