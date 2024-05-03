Politico: Байден отодвигает Украину на второй план в своей предвыборной повестке

По их словам, это решение было принято после того, как американский лидер 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Как отмечает издание, в последующие месяцы тема Украины в выступлениях как сотрудников администрации США, так и членов предвыборного штаба добивающегося переизбрания Байдена отойдет на второй план. Они будут реже обращать на нее внимание общественности.