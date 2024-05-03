Reuters повторил без изменений интервью Кэмерона с заявлениями об ударах Украины по РФ

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Агентство Reuters вновь опубликовало интервью с главой МИД Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.
Речь идет о том же материале, который был опубликован агентством во второй половине дня в четверг, а через короткое время отозван. Как пояснил тогда Reuters, материал был снят на время «пересмотра некоторых деталей сообщения». Агентство пообещало опубликовать новую версию «в надлежащее время».
Новая версия вышла в 00:00 мск и ничем не отличалась от первоначального материала. В ней также содержалось обещание Лондона продолжить оказывать помощь Украине в размере ?3 млрд ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.
Публикация материала совпала по времени с появлением на сайте Форин оффиса заявления о поездке Кэмерона в Киев. Как сообщили в МИД королевства, глава британской дипломатии пообещал «неоспоримую поддержку Украины». Эту мысль, говорится в релизе, Кэмерон в деталях пояснил во время своих встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Кэмерон также сообщил, что новый пакет военной помощи будет включать высокоточные управляемые бомбы, ракеты для систем ПВО и оборудование для ста мобильных команд для защиты от российских БПЛА и ракет. «Великобритания также взяла на себя обязательство удвоить свое производство боеприпасов, инвестировав дополнительно ?10 млрд ($12,5 млрд — прим. ТАСС) в течение следующих 10 лет. Это производство поможет обеспечить национальную безопасность Великобритании, одновременно обеспечивая британскую поддержку Украины в области вооружений, сохраняя Украину в борьбе столько, сколько потребуется», — отмечается в заявлении Форин оффиса.
Помимо этого, Кэмерон подтвердил пакет в размере ?36 млн для «энергетической инфраструктуры Украины и инвестиций в будущие инновации для поддержки энергетического перехода и восстановления Украины», говорится в заявлении. Как заметили в британском ведомстве, в Киеве Кэмерон «начал переговоры с Украиной и 100-летнем партнерстве». Уточняется, что речь идет о новом соглашении, которое призвано укрепить отношения между двумя странами в сфере «торговли, безопасности и оборонного сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры».
Реакция России.
2 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Кэмерона еще до удаления публикации, заявила, что «Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы “Аль-Каиды” (террористическая группировка запрещена в РФ — прим. ТАСС)».