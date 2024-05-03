Reuters повторил без изменений интервью Кэмерона с заявлениями об ударах Украины по РФ

Кэмерон также сообщил, что новый пакет военной помощи будет включать высокоточные управляемые бомбы, ракеты для систем ПВО и оборудование для ста мобильных команд для защиты от российских БПЛА и ракет. «Великобритания также взяла на себя обязательство удвоить свое производство боеприпасов, инвестировав дополнительно ?10 млрд ($12,5 млрд — прим. ТАСС) в течение следующих 10 лет. Это производство поможет обеспечить национальную безопасность Великобритании, одновременно обеспечивая британскую поддержку Украины в области вооружений, сохраняя Украину в борьбе столько, сколько потребуется», — отмечается в заявлении Форин оффиса.