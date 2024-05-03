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Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона США.

Источник: Reuters

Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 американских солдат из страны. Уточняется, что российские военные разместились на авиабазе 101, занятой войсками США.

Собеседник агентства назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Как стало известно, США дали понять властям Нигера, что американские военные не могут находиться на базе с российскими солдатами.

26 апреля сообщалось, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Об этом рассказали в Пентагоне. Так, в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100. В свою очередь, Нигер хотел бы, чтобы военные инструкторы Вооруженных сил России тренировали армию страны.