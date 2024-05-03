Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

26 апреля сообщалось, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Об этом рассказали в Пентагоне. Так, в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100. В свою очередь, Нигер хотел бы, чтобы военные инструкторы Вооруженных сил России тренировали армию страны.