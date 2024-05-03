США увидели угрозу в китайских плавучих АЭС

Собеседник издания в Госдепартаменте пояснил: обеспокоенность связана с тем, что чем ближе Китай подходит к развертыванию плавучих АЭС, тем быстрее он сможет их использовать для угрожающих США действий. Он напомнил о «давних территориальных и морских спорах в этом районе», и отметил, что также остаются вопросы, касающиеся «реализации существующих механизмов ядерной безопасности, которые еще предстоит решить». По оценке Вашингтона, до развертывания Пекином своих разработок остается еще несколько лет.